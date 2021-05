Dodenherdenking Doesburg ook in 2021 zonder publiek

DOESBURG – Vanwege de geldende coronamaatregelen zal ook dit jaar in Doesburg een aangepaste dodenherdenking , zonder publiek, plaatsvinden op dinsdag 4 mei. De noodzakelijke aanwezigen zullen onderling een afstand van 1,5 meter aanhouden.

Het 4 en 5 mei comité biedt inwoners echter de gelegenheid namens hen bloemen te leggen bij het monument. Inwoners die daarvan gebruik willen maken kunnen hun bloemen op 4 mei tussen 16.00 en 18.00 uur achterlaten op een van de vier herkenbare inzamelplaatsen. Deze bevinden zich bij de ingang van het stadhuis, sporthal De Beumerskamp, het burgemeester Keizerplein en bij de ingang van Grotenhuis, Coehoornsingel 9. “Wij vragen iedereen om ook hier rekening te houden met de coronaregels: houd 1.5 meter afstand van elkaar, kom zoveel mogelijk alleen, vorm geen groepen en loop na neerleggen van de bloemen weer verder”, laat de organisatie weten. Bloemen die daar worden ingezameld zullen om 18.00 uur worden opgehaald en bij het Wolkers monument worden neergelegd. Het 4 en 5 mei Comité. De plechtigheid is via een livestream te volgen. Het programma op 4 mei start om 19.55 uur en zal via Doesburg TV te zien zijn.

Vanaf 19.30 uur wordt het carillon bespeeld door stadsbeiaardier Frans Haagen. Om 19.58 uur geeft Esther Senhorst van MDVS het taptoe signaal waarna 2 minuten stilte zullen volgen. Aansluitend klinkt het Wilhelmus, gevolgd door de overdenking van burgemeester Loes van der Meijs en de kranslegging bij het monument. Vervolgens zal Alfares Munster spreken als Molukse Nederlander en Bosnië veteraan. Kinderburgemeester Mattijs de Jager leest een gedicht voor. Rob Hammink, de stadsdichter, sluit met een gedicht de plechtigheid af.