Digitale Energietafel over Waterstof

EERBEEK – De lokale energiecoöperatie BrummenEnergie en de gemeente Brummen verzorgen woensdagavond 2 juni een Energietafel over waterstof. Hierin wordt ingegaan op wat waterstof precies is, welke rol het kan spelen in de energietransitie en de mogelijkheden in de gemeente Brummen.

Waterstof lijkt dé oplossing is voor de energietransitie. Net als benzine kun je het tanken in je auto en het kan door het bestaande gasleidingennet naar je woning komen om je huis te verwarmen. Maar is waterstof nu echt de allesomvattende oplossing? Hoe wordt het gemaakt en welke toepassingen zijn er? Welke kansenzijn er voor de regio en de gemeente Brummen? Over die vragen buigt zich de Energietafel Waterstof.

Paul Bombeld, hoofdredacteur van Waterstof Magazine en bestuurder van GLDH2, een waterstofproject in Zutphen, vertelt wat waterstof is, de rol die waterstof speelt in de energietransitie, nu en in de toekomst en de plannen voor een waterstoffabriek in Zutphen. Menno van Luijn, programmamanager Waterstof voor de Cleantech Regio, geeft een korte pitch over de kansen voor waterstof voor onze regio, waarom de Cleantech Regio inzet op waterstof en de Roadmap Waterstof die hij heeft ontwikkeld voor de regio. De Brummense waterstofondernemer Wilko van Kampen gaat in zijn pitch in op hoe je waterstof maakt, waarom hij met zijn bedrijf XINTCglobal inzet op waterstof en welke kansen hij voor de gemeente Brummen ziet.

De deelnemers aan de Energietafel verkennen met elkaar de kansen voor waterstof in de gemeente Brummen. Zijn die er, waar liggen die dan en waar moet op worden ingezet? Welke stappen moeten er worden gezet om de beschikbare mogelijkheden en kansen te benutten?

Het programma van de Energietafel begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur is er digitale inloop. Bewoners en andere geïnteresseerden in de gemeente Brummen zijn welkom zich aan te sluiten. Aanmelden kan via www.brummenenergie.nl/energietafel.