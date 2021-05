Digitale collecte Cultuurfonds door DHO

DIEREN – Van 28 mei tot en met 5 juni doet het Dierens Harmonie Orkest mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal collecteren 1182 organisaties in het hele land om geld op te halen voor lokale cultuur en natuur. De collecte is dit jaar voor de tweede keer met mobiel, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst van de actie is voor de organisaties die actievoeren. DHO voert actie om muziek(onderwijs) op lokaal niveau bereikbaar te houden voor jong en oud.

DHO wil stimuleren dat zo veel mogelijk mensen van jong tot wat minder jong in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken met een muziekinstrument. Dat doet het 115 jarige harmonieorkest op vele manieren. Bijvoorbeeld met het project Muziek in de klas waarbij DHO probeert jongeren op de basisschool in aanraking te brengen met muziek.

Ook doet de vereniging weer mee met Sjors Sportief en Creatief. In de probeerlessen kunnen de kinderen ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken en, als ze het leuk vinden, om uit te vinden welk instrument bij hen past.

De harmonie hoopt met de opbrengst van de actie het geld bij elkaar te halen zodat nog meer mensen muziek leren spelen. Vanaf 28 mei kan via de website van DHO steunen en facebook een bijdrage worden gegeven.