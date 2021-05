Digitaal café Doesburg weer van start

DOESBURG – Het Digitaal Café Doesburg gaat maandag 10 mei weer van start. Dit is bedoeld voor iedereen die beter wil leren omgaan met computer, laptop, tablet of smartphone. Opleidingsniveau is niet belangrijk. De vrijwilligers van Caleidoz helpen de bezoekers graag in hun eigen tempo bij mogelijkheden als internet verkennen, mailen, skypen, een spel spelen, een wenskaart maken maar ook allerlei andere vragen. Het Digitaal Café werkt op afspraak in De Linie 4 op maandag- en woensdagmiddag en vrijdagochtend. Deelname kost 1,50 per keer. Een afspraak maken kan via tel. 0313-712400.