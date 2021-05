Dierense motorrijder overlijdt bij ongeluk in Angerlo

ANGERLO – Op de kruising van de Kleine Veldstraat met de Zevenaarseweg (N336) in Angerlo heeft donderdagochtend 6 mei een dodelijke aanrijding plaatsgevonden. Een 59-jarige man uit Dieren is hierbij overleden, zo meldt de politiewoordvoerder.

Het ongeluk gebeurde rond 6.40 uur, waarna de hulpdiensten groots ter plekke kwamen met onder andere de brandweer en traumahelikopter. Een motorrijder was in botsing gekomen met een bestelauto. De motorrijder werd direct gereanimeerd. Onder andere de traumahelikopter kwam ter plekke voor medische assistentie, maar het mocht allemaal niet meer baten. De motorrijder is ter plekke overleden.

De verkeersongevallenanalyse van de politie doet ter plekke uitgebreid onderzoek.

Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink