Dierens Mannenkoor legt krans

RHEDEN – Ondanks de kou en striemende regen hebben voorzitter Adri Schellevis en penningmeester Cees Noordam van het Dierens Mannenkoor op dinsdag 4 mei een krans gelegd bij het standbeeld in het Rozenbos in Rhede. Het bestuur van het koor stond daarmee stil bij allen die in de afgelopen jaren door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.

Helaas kon het koor niet, zoals in eerdere jaren, een bijdrage leveren aan de gemeentelijke herdenking. Het koor gaat er vanuit dat de beperkende coronamaatregelen volgend jaar zijn opgeheven en verzorgt dan graag weer een passend optreden tijdens de kranslegging.