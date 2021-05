Demonstranten lopen in Doesburg lichttocht voor de vrijheid

DOESBURG – Woensdagavond 12 mei heeft er een club demonstranten van Achterhoek voor Vrijheid een lichttocht gelopen in het centrum in Doesburg.Tussen 20.00 uur en 20.30 uur begon de lichttocht. Door allerlei straten in Doesburg werd gewandeld met fakkels, spandoeken en een speaker met muziek. Demonstranten liepen mee om aandacht te vragen voor de vrijheid van de burgers en tegen de coronamaatregelen. Na een flinke route kwamen de demonstranten aan op de Turfhaven in Doesburg, daar hebben ze nog een nummer gespeeld waarna iedereen vredig vertrok.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink