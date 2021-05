De tunnelkassen van de Herenboeren de Groote Modderkolk

LOENEN – Wie vanuit de Hoofdweg in Loenen richting het kanaal rijdt, valt het misschien op dat er iets glimmends tussen de bomen staat. Het is een deel van een tunnelkas, onderdeel van de Herenboerderij de Groote Modderkolk. Er is er niet een, maar er zijn twee van deze lange brede kassen midden op de akker van de boerderij.

In deze kassen is het windstil en schijnt de zon lekker naar binnen. Op dit moment groeit er in de tunnelkassen sla, wortel, knoflook en rucola. In de kassen is het soms erg druk met hard werkende Herenboeren. Ze zaaien, wieden onkruid en oogsten de groenten. Naast al dit boerenwerk, worden er ook andere activiteiten georganiseerd, zo is er de Winterschool geweest, met allerlei workshops over inmaken, vegetarisch koken en een interessante lezing van de smaakprofessor.

De eerste oogst is al van het land gekomen. Raapstelen, lekker, lokaal en vers. De geoogste groenten worden elke week door de leden opgehaald, samen met de eieren, die de kippen elke dag trouw leggen. De groenten, vlees (optie) en eieren worden zonder tussenkomst van een supermarkt, tussenhandelaren en transport, gegeten door de Herenboeren.

Mensen die interesse hebben om mee te doen aan het project kunnen zich aanmelden voor een rondleiding. Dit kan via rondleiding@hbgm.nl.