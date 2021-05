De fiets op voor verkeersexamen Eerbeek

EERBEEK – Met een gezonde spanning stapten de leerlingen van de Eerbeekse basisscholen dinsdagmorgen 11 mei op de fiets voor het praktisch verkeersexamen. De kinderen van De Triangel waren eerst aan de beurt.

De start van de route was bij het scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat. Johan Veen van Veiling Verkeer stuurde de jongens en meisjes één voor één de weg op, maar niet nadat eerste de fiets aan een controle werd onderworpen. Doen de remmen het, is de verlichting in orde en hoe klinkt de bel? Na een inspectie mag iedereen op pad voor een route door het dorp. ‘Op tijd je hand uitsteken en vooral goed kijken’, is het devies dat de leerkrachten de kinderen nog even meegeven.

Omdat het verkeersexamen vorig jaar niet door kon gaan, doen dit jaar niet alleen leerlingen uit groep 7 mee, zoals gebruikelijk is, maar ook uit groep 8. Zo heeft iedereen op tijd zijn verkeersdiploma, voor de overstap naar de middelbare school wordt gemaakt. Dat betekende dat er in totaal 158 kinderen van vier basisscholen meededen. Eén school was verhinderd en haalt volgend jaar het examen in, net als de school in Hall, die eens in de drie jaar met meerdere groepen deelneemt.

Van de 158 examenkandidaten hebben er zes het praktijkexamen helaas niet gehaald, maar zij mogen herkansen. Kinderen die nu door omstandigheden niet mee konden doen mogen ook herkansen of doen volgend jaar mee aan de praktijk. Van de 182 leerlingen die het theoretisch verkeersexamen hebben gemaakt, waren 11 leerlingen gezakt. Daarvan zijn 9 leerlingen na een herkansing alsnog geslaagd. De overige 2 leerlingen doen volgend jaar opnieuw examen. Eén leerling van de Sterrenbeek heeft het theoretisch en het praktisch verkeersexamen foutloos gemaakt.