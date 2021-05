Crowdfunding van start voor Zonnepark Klarenbeek

KLARENBEEK – Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) en EnergieRijk Voorst (ERV) starten een crowdfunding voor Zonnepark Klarenbeek. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor ZonDelen. Woensdag 2 juni is er een informatiewebinar.

De beide energiecoöperaties zijn voor de helft eigenaar van Zonnepark Klarenbeek, dat is ontwikkeld door ProWind. Het park is naar verwachting in oktober klaar. Het is 20 hectare groot en bestaat uit ruim 40.000 zonnepanelen die jaarlijks zorgen voor voldoende stroom voor zo’n 6.600 huishoudens. Dat betekent 7800 ton minder aan C02-uitstoot. Dat is vergelijkbaar met 52 miljoen kilometers rijden in een benzineauto.

Zonnepark Klarenbeek betekent volgens de ontwikkelaars ook een flinke boost voor de natuur in het gebied. In overleg met de omwonenden is een groen plan tot stand gekomen dat is uitgewerkt door een landschapsarchitect, Evelien de Mey. “Het was landbouwgrond, veel van hetzelfde, en het wordt nu een stuk gevarieerder”, vertelt ze. “De biodiversiteit verbetert. Zo’n groene impuls, dat geeft mij een goed gevoel. Daar doe ik het voor.” De aanleg van bosplantsoen, bomen en poelen zorgt voor voedsel, rust en ruimte voor dieren, insecten en heel veel plantensoorten.

Vanwege de grootte van het project werken deA en ERV samen. De energiecoöperaties geven ZonDelen uit van 250 euro met een looptijd van 15 jaar en een rendement van 3,5 procent. “Wij verwachten dat er in Klarenbeek, Apeldoorn en omgeving veel mensen zijn die de waarde van dit nieuwe type energieopwek zien en erin willen investeren”, aldus Michiel Roemer van deA. “Als energiecoöperatie doen wij alleen mee als er in een zonnepark rekening wordt gehouden met omwonenden, de omgeving en de natuur. Ook moet het financieel natuurlijk uit kunnen. Zonnepark Klarenbeek voldoet daaraan.”

Meedoen kan via de website www.zonneparkklarenbeek.nl. Op woensdag 2 juni is er een informatiewebinar. Daar wordt meer uitleg gegeven en kunnen vragen worden gesteld.