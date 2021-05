Corine Dorlandbruggetje weer nieuw

LOENEN – Bij het kasteel Ter Horst in Loenen hoorden van oudsher drie vijvers. Bij de verkoop van gronden en bezittingen zijn twee vijvers gekocht voor de Loenenaren en horen bij het Lonapark. Een vijver hoort nog bij het kasteel en doet dienst als ‘bomenvijver’ voor de houthandel van Alexander Russelman.

De vijvers worden gevoed door een v-vormige welbron, die dichtbij de Horstweg is gelegen aan de Mei-Allee en de Hoofdweg. De drie vijvers hebben een overloop nodig door een dalend waterniveau. Tussen de eerste en tweede vijver is altijd een houten bruggetje geweest. Helaas is het hout ook aan rotting onderhevig en moest worden vervangen. Omdat het park aan de Loenenaren is geschonken heeft de gemeente het onderhoud op zich genomen. Dus nu ook de vernieuwing van het bruggetje. Het ziet er weer keurig uit en wordt weer veel gebruikt door fietsers en straks ook weer door de sporters naar het voetbalterrein en clubhuis van Loenermark. Aan de brug ontbreekt nog wel het naambordje.

In de jaren negentig had Loenen een wereldkampioene in het dorp. Corine Dorland presteerde het om tienmaal wereldkampioen fietscross te worden. Na de Nederlandse en Europese pakte zij ook de hoogste titel. Mede dankzij de niet aflatende steun van haar ouders, Peter en Teuntje Dorland, presteerde zij dit allemaal.

In 1995 vond een groep inwoners van Loenen het leuk om haar naam de laten voortleven in een bruggetje. Houtsnijder Hendrik Blom maakte dit Corine Dorland-bordje dat op een dag feestelijk door Corine werd onthuld.

Broer Gerben bracht het tot Europees kampioen. Na haar jeugdjaren klom Corine op de mountainbike en werd hiermee driemaal Nederlands kampioen.

De laatste jaren was het bordje verdwenen maar wellicht is het leuk voor de oud-wereldkampioene dat haar naambordje ook weer op het nieuwe bruggetje zal verschijnen. In Loenen is hier zeker wel een creatieve houtsnijder (of schilder) voor te vinden om het bruggetje compleet te maken.

Foto: Martien Kobussen