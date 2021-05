Concept woonzorgvisie Brummen ter inzage

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen is bezig met het opstellen van een nieuwe woonzorgvisie. Het concept ligt tot en met 14 mei ter inzage.

De woonzorgvisie wordt opgesteld om in te kunnen spelen op de veranderingen op het gebied van wonen en zorg. De visie komt tot stand in een interactief proces met partners, zoals het zorgkantoor, huisartsen, zorg- en thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisatie, woningcorporatie, inwoners en gemeenteraad. Voor de woonzorgvisie is een analyse gemaakt van de lokale opgaven voor wonen, zorg en welzijn. De resultaten van de analyse zijn met de partners geduid en verwerkt in de concept-woonzorgvisie. Het concept ligt de komende twee weken ter inzage. In de concept-woonzorgvisie staat de visie van de gemeente Brummen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de ambitie tot 2030. En aanbevelingen om de ambitie te realiseren.

Nog tot en met 14 mei ligt de concept-woonzorgvisie ter inzage. Inwoners en partners hebben dan de gelegenheid hierop te reageren. De concept-visie is in te zien bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden of via www.brummen.nl/woonzorgvisie. Hier is ook het analyserapport en de samenvatting van dit rapport te vinden.