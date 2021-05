Chris Wolters Vrijwilliger van het jaar 2020

KLARENBEEK – Het bestuur van Klarenbeeks Belang heeft op maandag 19 april de uitreiking van de Vrijwilliger van het Jaar gehouden. Dit ging even anders dan anders. Normaal wordt de betreffende Klarenbeker naar de jaarvergadering gelokt en daar verrast met deze prijs. Dit jaar werd Chris Wolters vlak bij zijn huis met een smoes naar buiten gelokt, waar hem een prachtige en persoonlijke toespraak van voorzitter Erik Neuteboom stond te wachten.

Zoals velen weten, is Chris Wolters vanuit Carnavalsvereniging De Neutenkrakers elk jaar erg druk met het organiseren van activiteiten. Natuurlijk doet hij dit samen met een heel team van vrijwilligers. Vooral achter de schermen zorgt Wolters voor een zorgvuldige planning en schema’s om het carnavalsfeest, en alles wat daarbij hoort, op en top te regelen. Vele uren die de Klarenbekers niet zien. Naast het vrijwilligerswerk bij de carnavalsvereniging is Chris ook actief bij S&P 84.

Klarenbeeks Belang dankt Chris en het hele team van C.V. De Neutenkrakers voor het organiseren van het jaarlijkse carnavalsfeest. Het was geweldig voor het dorp en de dorpen rondom Klarenbeek. Zelfs toen dit jaar het feest niet door kon gaan, heeft de vereniging het dorp op een geweldige manier carnaval laten vieren. Na de toespraak werd Chris verrast met een fietsende drive thru door leden van de carnavalsvereniging.