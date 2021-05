Celstraffen voor Rozendaalse pedojagers

ARNHEM – De rechtbank in Arnhem heeft zeven jongeren veroordeeld tot (voorwaardelijke) cel- en taakstraffen voor ‘pedojagen’. Vijf van hen waren eind oktober betrokken bij de dood van de 73-jarige oud-docent Jan.

Vijf jongeren lokten op 28 oktober Jan, een geliefd oud-docent van het Titus Brandsma College in Velp, naar het Spijkerkwartier in Arnhem. De jongeren schopten en sloegen de man, één van hen filmde alles. Jan overleed later aan zijn verwondingen. De officier van justitie benadrukte bij behandeling van de zaak dat uit niets bleek dat Jan ook daadwerkelijk uit was op seks met minderjarigen.

Het is niet het eerste incident waarbij sprake is van het zogenaamd ‘pedojagen’. Een groep jongens speelde in wisselende samenstelling voor eigen rechter. Iets dat de rechtbank hen zeer zwaar aanrekent, deze vorm van eigenrichting is onaanvaardbaar. Bij minderjarigen wordt niet snel een gevangenisstraf opgelegd, maar in dit geval vindt de rechtbank het misdrijf zo ernstig en de gevolgen zo groot, dat zij geen andere straf passend vindt.

Twee broers (17 en 19) uit Rozendaal zijn veroordeeld tot 12 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De jongste moet meewerken aan behandeling, de oudste moet zich laten begeleiden door de jeugdreclassering.

Een 16-jarige jongen uit Arnhem is veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 6 maanden, met hulpverlening en begeleiding als bijzondere voorwaarden. Daarbij legt de rechtbank de maximale taakstraf van 200 uur op. Een 17-jarige jongen uit Arnhem wordt veroordeeld voor medeplichtigheid en krijgt een voorwaardelijke jeugddetentie van 6 maanden, met als voorwaarden behandeling en begeleiding door de jeugdreclassering. Verder krijgt hij de maximale werkstraf van 200 uur. Deze jongen was ook betrokken bij drie andere geweldsincidenten die zijn gerelateerd aan het pedojagen.

Aan het voorwaardelijke deel van de straf zit bij alle verdachten – als stok achter de deur – een proeftijd van 2 jaar. Tot slot veroordeelt de rechtbank de 5 jongeren gezamenlijk tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 60.000 euro aan de drie zoons van het slachtoffer.

Naar aanleiding van het geweldsincident in het Spijkerkwartier onderzocht de politie andere geweldsincidenten in Arnhem die ook zijn gerelateerd aan ‘pedojagen’. Een 17-jarige jongen uit Velp krijgt voor het filmen van een geweldsincident op 12 oktober in het Sonsbeekpark een werkstraf van 40 uur. Daarbij moet hij samen met de eerder genoemde 17-jarige uit Arnhem ruim 1.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Ten slotte veroordeelt de rechtbank een andere 17-jarige Arnhemmer voor het mishandelen van een man in het Sonsbeekpark op 9 oktober 2020. De rechtbank veroordeelt deze jongen tot een werkstraf van 40 uur en een geheel voorwaardelijke jeugddetentie van 1 maand. Aan het voorwaardelijke deel van de straf zit een proeftijd van 2 jaar.