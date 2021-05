Business & Shopping: Westdyk Take Away geopend

BRUMMEN – Verse friet tijdens een fiets- of wandeltocht op de dijk, dat kan nu bij Westdyk. Dit is de nieuwe Take Away van Wouter Westdijk, eigenaar van Reuvershoeve in Brummen. Hij bouwde aan de voorkant van zijn restaurant twee afhaalloketten. Westdyk heeft onder andere friet van aardappels van eigen land, snacks, ijs en Rolls&Bites.

“We waren al een tijd van plan om een take away op te zetten, maar door corona is dit in een stroomversnelling geraakt”, zegt Wouter. Met Lutim Creatief Mediabureau uit Zutphen heeft hij de naam en de uitstraling van Westdyk bedacht en uitgewerkt.

Buurman en boer Jan Gemmink is eigenaar van de landbouwgrond grenzend aan het terrein van Westdyk. Op die grond verbouwt hij aardappelen die Wouter gebruikt om verse friet van te maken. “Ik vind het prachtig om met onze aardappelen deel uit te maken van dit mooie concept. Een samenwerking met de buren, erg leuk”, aldus Jan. Voor het ijs werkt Westdyk samen met IJsboerderij de Steenoven uit Hummelo.

Opening

Buurboer Gemmink overhandigde het eerste kratje aardappelen van eigen land aan Hans Westdijk, de vader van Wouter, die de eerste aardappel tot friet sneed. Hans speelt een grote rol in het concept en dat is ook te zien aan de grote foto van vader en zoon die gelijk in het oog springt bij Westdyk. Daar poseren zij op het naastgelegen stuk land met de aardappeloogst. Daarnaast eert Wouter zijn vader door het gebruik van de naam Westdyk, verwijzend naar de achternaam van beiden: Westdijk. “Door mij zijn de frieten in ieder geval goedgekeurd, heerlijk’’, zegt Hans, proevend van de zojuist geserveerde friet tijdens de opening van de take away.

Nieuwe ontwikkelingen

De take away is niet de enige ontwikkeling bij Reuvershoeve. Sinds woensdag 19 mei opent ook Bakhuys, waardoor het ook mogelijk is om te ontbijten op de locatie. Bezoekers met een camper, die verblijven op de net gerealiseerde camperplaatsen, maken hier al gretig gebruik van. “We bieden nu nog meer een totaalconcept, van ’s ochtends vroeg tot in de avond. De hele dag kun je bij ons terecht, maar ook met de camper bij ons overnachten en gebruik maken van alle faciliteiten die Reuvershoeve te bieden heeft, zoals onze inpandige douche en toilet die 24 uur per dag bereikbaar zijn. En een vers gemaakt ontbijt, een uitgebreide lunch of een heerlijk diner natuurlijk”, aldus de trotse eigenaar.

Westdyk is dagelijks vanaf 12.00 uur geopend en gevestigd aan de Zutphensestraat 199 in Brummen.

Tekst: Pien Hoevers (Lutim)

Foto: Carmen de Heus (Lutim)

Foto: Wouter Westdijk (links), Hans Westdijk (midden) en Jan Gemmink (rechts) openen Westdyk Take Away