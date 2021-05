Business & Shopping: Sportfabriek Loenen opent de deuren

LOENEN – Door corona heeft het wat langer geduurd dan gepland, maar woensdag 19 mei was de opening van de Sportfabriek Loenen een feit. Nick Leerkes en Marilsa Geerdink openden hun bedrijf aan de Hoofdweg 60c. De belangstelling voor deze nieuwe sportaccommodatie was meteen al groot.

Nick Leerkes (24 jaar) was al werkzaam in de sportwereld als personal trainer, maar door corona kon hij maar weinig aan de slag. Samen met zijn vriendin Marilsa Geerdink (19 jaar) ontstond het plan om een magazijnruimte vrij te maken voor een sportschool in het bedrijfspand, waarin ook Miranda Geerdink een pedicurepraktijk en Ben Geerdink zijn Glasdiscountzaak gevestigd heeft.

Na veel wikken en wegen besloot het stel om de schouders er flink onder te zetten en te starten met de Sportfabriek Loenen. Er moest een berg werk verzet worden om de ruimte in te richten zoals Leerkes dat graag wilde. Maar het resultaat mag er zijn. De inrichting met allerlei sportapparaten gaf wel problemen, omdat veel niet op korte termijn leverbaar was. Toch is het gelukt. Na de bekendmaking dat sportscholen weer open mogen, besloten Nick en Marilsa te gaan starten.

Een naam was gauw gevonden. Omdat de sportschool is gevestigd in een fabriek besloot het stel de zaak ‘Sportfabriek Loenen’ te noemen.De opening was een bijzonder moment. Veel familie, vrienden en bekenden kwamen een kijkje nemen en brachten bloemen mee, waardoor de fitnessruimte er bijzonder feestelijk uitziet.

Nick vertelt dat de sportfabriek veel te bieden heeft. Men kan vrije fitness doen en ook is er de mogelijkheid voor personal training. Er zijn ook work-outs en iedereen kan rekenen op deskundig advies. Nick: “De Sportfabriek is een kleinschalige sportschool in Loenen met veel persoonlijke aandacht. Wij zijn zeven dagen per week open, waardoor het mogelijk is om te gaan sporten wanneer het beste uitkomt. We werken met een sport-app waar je je eenvoudig kan aanmelden. Je hebt dan een persoonlijke pagina voor sportprogamma’s, voedingschema’s en vele andere handige tools.”

Om sporten voor iedereen mogelijk te maken zijn er speciale tarieven voor 60-plussers en studenten gemaakt. De sportschool is zeven dagen per week open van 8.00 uur ‘s morgens tot 21.00 uur avonds. In de ochtenden en ‘s avonds is er begeleiding. Op zaterdag en zondag sluit de sportschool om 19.00 uur. Nick en Marilsa geven graag alle informatie aan personen die in Loenen willen gaan sporten. Iedereen kan mailen naar info@sportfabriekloenen.nl of bellen met tel. 06-68355455.