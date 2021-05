Business & Shopping: Regiobank Doesburg zet zich in voor de buurt

DOESBURG – Een ruime meerderheid van de Nederlanders (70 procent) hecht veel waarde aan een sociaal betrokken buurt. Meer dan de helft (55 procent) zet zich hier dan ook actief voor in. Dat en meer blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van RegioBank door Direct Research. Die actieve rol van buurtbewoners is in tijden van corona extra hard nodig. RegioBank startte daarom, in samenwerking met het Oranje Fonds, het VoordeBuurt Fonds.

Het VoordeBuurt Fonds helpt buurten met initiatieven die de leefbaarheid verder bevorderen. Niet alleen met geld, ook met advies en organisatie helpen de Zelfstandig Adviseurs van RegioBank op lokaal niveau. Zo krijgen de senioren uit Bergen een digitale bijspijkercursus, werd er ruim 4.000 euro opgehaald voor een nieuwe koelbus voor Voedselbank De Bevelanden en kunnen eenzame mensen in Rijssen terecht bij Inlooppunt de Open Deur voor een luisterend oor en gezelschap.

RegioBank lanceerde onlangs bovendien de campagne ‘Buurtzaam’. Het is een term die de bank zelf in het leven roept om het belang van een leefbare buurt – op zowel sociaal als economisch vlak – blijvend op de kaart te zetten.

Roland Schepers, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Doesburg: “Al honderd jaar staat RegioBank bekend als de bank dichtbij. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank maken wij ons hard voor een leefbare buurt en zetten we graag een stapje extra. Wat speelt er echt in de buurt en hoe zouden we kunnen helpen? Daarom doen wij graag een oproep: heeft iemand een initiatief dat zich richt op het structureel vergroten van lokale verbinding in de buurt? Neem dan contact met ons op via bankzaken@hypotheekadviespartner.nl. Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden voor een aanvraag bij het VoordeBuurt Fonds.”