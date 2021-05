Business & Shopping : Nieuwe shop-in-shop van The Tosti Club bij SPAR in Loenen

LOENEN – Sinds 19 mei zijn er vers bereide tosti’s, belegde broodjes en verse salades verkrijgbaar bij de SPAR in Loenen. Na de succesvolle start van de shop-in-shoplocatie van The Tosti Club in Zwolle breidt SPAR het succesverhaal van de The Tosti Club verder uit in Loenen.

Ondernemer Robert Bonder is verheugd dat hij de bekende tosti’s nu ook aan zijn klanten kan aanbieden. De SPAR behoort tot de meest moderne van het land en neemt regelmatig deel aan pilots. “We zijn al 4 jaar een 3.0-winkel met belegde broodjes en pizza’s. Om vooruitstrevend te blijven en om onze SPAR goed neer te blijven zetten in de markt, past de aanvulling van The Tosti Club daar perfect bij. Gezien het toeristische gebied waar we met onze SPAR zitten, zien we volop kansen met deze nieuwe aanvulling”, aldus Robert Bonder. De tosti’s van The Tosti Club zijn van hoogwaardige kwaliteit en verkrijgbaar in vijf varianten zoals de ‘Taco’, ‘Spanish’ of ‘Italian’ maar ook de ‘Klassieker’ met ham-kaas.

In 2015 opende The Tosti Club haar eerste deuren in Breda. Oprichter Jacco Heijkoop vervulde daarmee de droom van zijn zoon Coen, die een passie heeft voor het gehele proces van brood: van het malen van meel in de molen tot het bakken van een tosti in de pan. Zijn passie blijkt een succesverhaal en het resultaat The Tosti Club. Na een jaar volgde een tweede locatie en een aantal jaren verder heeft de keten dertien locaties, restaurants en shop-in-shops.

Voor het maken van de signature tosti’s zijn producten van hoge kwaliteit essentieel. Daarom werkt The Tosti Club met bijvoorbeeld Beemsterkaas voor verschillende kaassoorten, ambachtelijk gebakken uniek eigen tostibrood en speciaal bereide vleesproducten van de hoogste kwaliteit. En niet te vergeten de eigen The Tosti Club Sauce. Ook in de strijd tegen verspilling wordt er een bijdrage geleverd. De korstjes van het eigen The Tosti Club brood worden opgehaald door plaatselijke kinderboederijen. Brood van gisteren wordt voordelig verkocht, waardoor er een zerowaste-cyclus ontstaat.