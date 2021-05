Business & Shopping: Corbeek Tweewielers viert jubileum met E-bike Opstapdagen

DIEREN – Het is al weer 12,5 jaar geleden dat Michel Corbeek zijn eigen zaak begon. Met ruim 23 jaar ervaring bij Gazelle op zak startte hij Corbeek Tweewielers. Een jubileumfeestje zit er op dit moment nog niet in, wel nodigt Michel klanten uit voor de E-bike Opstapdagen op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei.

Tijdens de Opstapdagen kan iedereen bij Corbeek Tweewielers terecht voor alle informatie over e-bikes, verschillende modellen bekijken en natuurlijk uitproberen. “Ik kan je alles vertellen over verschillende elektrische fietsen, maar het is ook belangrijk dat je zelf even uitprobeert wat je het fijnst vindt”, legt Michel uit. Corbeek Tweewielers verkoopt e-bikes van de merken Trenergy, Union, Victoria en Grandville en heeft tijdens de Opstapdagen een paar mooie aanbiedingen.

E-bikes zijn momenteel moeilijk verkrijgbaar, vorig jaar was er zo’n run op elektrische fietsen dat deze nauwelijks nog te bestellen zijn. Gelukkig heeft Corbeek vorig jaar groot ingekocht en nog een flinke voorraad staan. “Er staat nog genoeg in de showroom en ook de kelder staat nog vol. We kunnen gelukkig nog even vooruit.”

Hoewel elektrisch fietsen steeds meer de standaard is, heeft Corbeek Tweewielers nog steeds een groot assortiment tweedehands ‘gewone’ fietsen. De showroom heeft een breed aanbod voor iedereen, in elke prijsklasse. Klanten kunnen bij Michel ook terecht voor reparaties en onderhoud van zowel de gewone als elektrische fiets. Corbeek verhelpt mogelijke mankementen en houdt de fiets in prima conditie. Wie zelf aan de fiets gaat klussen, kan terecht voor onderdelen en accessoires en voor bezoekers aan Dieren en omstreken staan er huurfietsen klaar.

De E-bike Opstapdagen zijn vrijdag 21 en zaterdag 22 mei tussen 10.00 en 15.00 uur. In verband met de coronaregels moeten bezoekers wel vooraf even een afspraak maken. Dit kan in de winkel of via tel. 0313-845216. Ook mensen die in extra voorzichtig zijn in verband met corona, kunnen bij Michel een afspraak maken. “Desnoods na sluitingstijd. Ook deze mensen wil ik rustig kunnen helpen.”