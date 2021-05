Brummense Bikkel voor Marilène, Livine en Ymkje

BRUMMEN – Marilène van Dopperen en Livine en Ymkje Inberg uit Brummen werden woensdag 12 mei verrast op school. Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen kwam langs om hen de Brummense Bikkel uit te reiken, het Brummense jeugdlintje.

Met de Brummense Bikkel zet de gemeente Brummen al tien jaar lang kinderen en jongeren in het zonnetje die iets bijzonders hebben gedaan. Dit jaar was de eervolle onderscheiding voor Marilène, Ymkje en Livine. Zij bedachten tijdens de coronapandemie dat ze iets voor andere mensen wilden doen en dan vooral voor andere kinderen. De moeder van een vriendinnetje is overleden aan kanker en zo kwam Ymkje op het idee om lege statiegeldflessen in te zamelen voor de Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Dat werd een groot succes . Al snel werden flink wat flessen verzameld en de opbrengst werd gedoneerd aan KiKa.

De meiden ontvingen de Brummense Bikkel van burgemeester Alex van Hedel en een mooie bos bloemen van de jury. “De gemeenteraad heeft in 2011 het initiatief genomen om via de uitreiking van de Brummense Bikkel de jongeren in onze gemeente in het zonnetje te zetten. Een onderscheiding laat zien dat de gemeente Brummen vrijwilligerswerk belangrijk vindt en investeert in de jeugd. Door de uitreiking van deze lintjes moedigen we kinderen en jongeren aan om zich actief in te zetten voor de samenleving en hun medemens. Ze worden zich zo bewust dat ze echt iets voor anderen kunnen betekenen, in welke vorm dan ook”, aldus Van Hedel.