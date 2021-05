Brummenaar brengt gedichtenbundel uit

BRUMMEN – De Brummense kunstenaar Piet van Middelaar heeft een nieuwe gedichtenbundel uitgebracht, getiteld: ‘Verlangen naar trage paden’. In bijna 50 gedichten, verdeeld in vijf clusters en geïllustreerd met vijf foto’s, mijmert hij zowel over deze tijd en wat hem boeit of verontrust als over de kwetsbaarheid van het leven en de verwondering van het licht, over de snelheid van de virtuele wereld als over de kunst van het wachten.

Deze bundel vormt voor Van Middelaar de afsluiting van trilogie die begon met ‘Te voet reist mijn ziel’ (2017) en ‘Een wandelaar vraagt de weg’ (2019). Piet van Middelaar is een veelzijdig beeldend kunstenaar die via allerlei materialen uiting probeert te geven aan taal voorbij de woorden in zijn beelden, schilderijen en objecten. Tegelijk bleef de zeggingskracht en schoonheid van de taal onrustig in hem wonen. Mede door het huidige tijdsgewricht en het zelf ouder worden werd dit zoeken naar taal nu en dan versterkt. In zijn nieuw bundel geeft hij via meerdere taalwegen daar uiting aan. Zijn gedichten zijn soms meditatief, soms lichtvoetig, kritisch of kort zakelijk van toon. Omdat een publieke presentatie van zijn bundel niet mogelijk is, zijn gesigneerde exemplaren bij Primera Brummen te koop.