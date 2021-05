Broedseizoen voor slechtvalken Martinikerk mislukt

DOESBURG – Voor de slechtvalken in de toren van de Martinikerk in Doesburg is het broedseizoen mislukt. De eerste eieren van ‘stamvogels’ die hier al een aantal jaren broeden waren niet volwaardig: een windei en een ei met een te dunnen eischaal. Begin april werd het vrouwtje verdreven door een jong vrouwtje dat in 2019 in Arnhem was geboren. Hoewel het mannetje dit nieuwe vrouwtje moeiteloos leek te accepteren, kwam het niet tot een nieuw legsel: na twee weken keerde het ‘stamvrouwtje’ weer terug en verjoeg in een hevig gevecht haar rivaal. Het was echter toen al te laat in het seizoen om weer opnieuw met broeden te beginnen. Er zullen dit jaar dus geen jonge slechtvalken rond de toren van de Martinikerk vliegen.

Nu de situatie zo is, zijn er volgens de Werkgroep Slechtvalk Doesburg geen redenen voor langere afsluiting van de top van de toren. Van de korte afsluiting van drie weken van de trans hoeft dus ook geen sprake te zijn en kunnen torenbeklimmingen dus gewoon doorgaan, maatregelen in het kader van de coronabestrijding daargelaten.