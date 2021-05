Briljant paar Waander en Dinie ter Velde legt graag een kaartje

LOENEN – Samen aan de keukentafel een kaartje leggen, meestal een paar keer per dag. Bij de koffie, na het eten en ‘s avonds wordt er gejokerd. Waander en Dinie ter Velde kunnen er niet genoeg van krijgen. De tachtigers zijn op 9 mei 65 jaar getrouwd. Een feestje voor dit briljanten huwelijk zit er niet in en dus wordt het jubileum om kleine schaal gevierd met hun nageslacht.

Waander en Dinie ter Velde wonen nu al weer vijftien jaar in de Bruisbeek en hebben het daar prima naar hun zin. Beiden hebben een werkzaam leven achter de rug. De bruid, Dinie ter Velde-Oosterman (83 jaar), begon al heel jong te werken. Op 13-jarige leeftijd kreeg zij al een baan en moest (voor dag en nacht) werken bij een boer in Voorstonden. In de huishouding en op de boerderij. En maar eenmaal in de twee weken zondags naar huis. Voor de jonge Dinie een moeilijke tijd, al zo jong van huis, maar zij zegt dat zij van de lieve boerin wel heeft geleerd flink aan te pakken. Haar hele leven heeft ze er profijt van gehad. Na een paar jaar ging ze naar een huishouding in Ugchelen. Ze trouwde toen al jong met Waander ter Velde en ging wonen aan de Imbosweg. Dit was haar derde woonplek, maar ze werd geboren aan de Voorsterweg en verhuisde toen naar de Langschoten. Van de Imb gemaakt naar de Watermolen. In het ontmoetingscentrum De Bruisbeek heeft ze ook veel vrijwilligerswerk gedaan.

Met de gezondheid van Waander ter Velde (86 jaar) gaat het wat minder, maar dankzij de goede hulp van Verian weten ze het nog goed te redden. Ter Velde zag het levenslicht aan de Imbosweg. Hij ging naar de Ambachtschool en wilde elektricien worden. Hij kon geen werk vinden en ging toen aan de slag bij De Zeeuw. Waander kon daar alle machines bedienen en werd machinevoerder. Later werkte hij nog een paar jaar bij Pillo Pak en hij maakte daarna de overstap naar garage Schotpoort. Van autopoetser klom hij op naar taxichauffeur in binnen- en buitenland. Veel landen in Europa heeft hij gezien. Ook mocht Waander een keer een brief brengen naar paleis Soestdijk voor Prins Bernhard persoonlijk. Waander heeft het altijd prachtig gevonden. Hij genoot van de lange buitenlandse ritten en hij kijkt met plezier op deze tijd terug. Later reed hij ook nog op de touringcar bij het busbedrijf Sander van den Berg.

Ook speelde Waander zo’n veertig jaar GD-trompet bij OLTO. Evert Plant had hem gevraagd. Muzieklessen waren er toen nog niet. Ap Hennink leerde hem de eerste nummers te spelen. Het paar Ter Velde heeft vier kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Foto: Martien Kobussen