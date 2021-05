Brandweer velt beschadigde boom

DOESBURG – De brandweer van Doesburg is zaterdag 22 mei aan het begin van de avond druk geweest een beschadigde boom op te ruimen aan de Koepoortwal. Na een flinke hoosbui hing ter hoogte van parkeerplaats de Bleek een boom vervaarlijk over de openbare weg, hij was door de wind deels losgetrokken uit de grond. De boom dreigde om te vallen en de brandweer werd even na 17.30 uur opgeroepen de boom te verwijderen. De Koepoortwal werd gedeeltelijk afgesloten en de boom is omgezaagd.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink