Brand op veldje Meidoornlaan

DIEREN – De brandweer rukte donderdagmiddag rond 14.15 uur uit voor een buitenbrand aan de Meidoornlaan in Dieren. er stond een stukje van een grasveld in brand en door de droogte en wind kropen de vlammen steeds verder. Omstanders hebben een poging gedaan om het vuurtje uit te stampen, maar dit lukte niet. Ook trok de brand ondergronds door, waardoor er op verschillende plekken, een paar meter verderop, weer een klein brandplekje was ontstaan.

De brandweer kwam ter plaatse en had het brandje snel geblust.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink