Bloemenpracht in Brummense tuin van Ton en Lydi

BRUMMEN – Een beetje Keukenhof in Brummen. De tuin van Ton van Driel en Lydi Zuiderent wordt met de dag kleurrijker. Ton plant al jaren elk najaar vele tulpenbollen in zijn tuin aan de Knoevenoordstraat. “Eind december ben ik 14 dagen bezig om 11.000 tulpenbollen in de grond te zetten. Dat is veel werk, maar ik doe het voor het eindresultaat: een kleurexplosie.” Naast tulpen is er nog een grote verscheidenheid aan andere mooie bloemen en planten in de tuin te vinden, iets waar Ton graag over vertelt. “Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij zo’n grote tuin hebben en willen andere mensen hier graag van laten meegenieten.” In tijdsvakken is de tuin, met maximaal twee bezoekers tegelijkertijd, te bezoeken. Een afspraak maken kan via tel. 06-1774328 of tel. 06-10399648.