LOENEN – Medewerkers van de gemeente Apeldoorn zijn in Loenen druk bezig geweest met de bewerking van de groenstroken langs verschillende wegen. De Dorpsraad Loenen Zonnedorp streeft er naar om meer bloeiende bermen in Loenen te krijgen. De locaties die hiervoor in aanmerking komen zijn de Kleine Braakweg, Grote Braakweg, Slatsdijk, het driehoekje van de Horstweg, het veldje van de Loenerdrift, bij het slootje van de Molenbeek/Boerboom, het Hameinde bij de oude boerderij en de hoek bij de Groenendaalseweg.

Er staan nog meer stukken op de lijst, maar of deze aangepakt zullen worden, hangt af of er genoeg zaad beschikbaar is. Op sommige plekken worden honden uitgelaten of is er te veel schaduw, zodat het kruidenmengsel geen kans heeft en daarom niet in aanmerking komen. De Dorpsraad is erg benieuwd hoe de Loenense bermen er uit gaan zien en of de insecten ze ook weten te vinden.