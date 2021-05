Bibliotheek Velp na zes jaar terug aan Den Heuvel

VELP – Bibliotheek Velp keert na zes jaar aan de Gruttostraat terug naar haar vertrouwde plekje aan Den Heuvel. Tot grote vreugde van velen, vertelt directeur Lianne Busser. “Zeker mensen uit Velp-Noord en Rozendaal zijn blij dat we weer naar Den Heuvel komen. Deze locatie ligt meer in het centrum en voor veel mensen is een bezoek makkelijker te combineren met de boodschappen.”

Het was destijds een financiële afweging om te verhuizen naar de Gruttostraat. “We moesten bezuinigen en gingen op zoek naar goedkopere huisvesting. Bovendien zagen we mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking met het ROC A12 en het Titus Brandsma College”, aldus Busser. De bibliotheek betrok de voormalige sporthal, die werd omgebouwd tot gezamenlijke studiezaal. Hier werd zo’n 6 jaar naar tevredenheid samengewoond, maar nu het ROC de ruimte weer als sporthal in gebruik wil nemen, moest de bibliotheek op zoek naar een nieuwe locatie.

“Een ruimte vinden om een bibliotheek te huisvesten is niet makkelijk”, vertelt Busser. “We hebben strekkende meters nodig, liefst gelijkvloers zonder verhogingen.” De gemeente heeft de laatste jaren geprobeerd de locatie aan Den Heuvel te verhuren, maar deze stond nog steeds leeg. En dus, tegen een maatschappelijke huurprijs, keert de bibliotheek terug naar het oude nest.

De afgelopen weken is er flink verbouwd om een moderne, lichte bibliotheek te creëren. Naast het uitstallen van de collectie komt er voldoende ruimte voor werkplekken, lesgroepen en lezingen. Om de begroting rond te krijgen, gaat de bibliotheek een aantal ruimtes verhuren aan onder andere Vluchtelingenwerk, het ROC en de kunstenaars van De Nieuwe Ruimte. Dat is niet alleen een praktische keuze, maar heeft volgens Busser ook inhoudelijk meerwaarde. “Het werk van Vluchtelingenwerk sluit bijvoorbeeld mooi aan bij onze activiteiten op gebied van taaleducatie.”

De bibliotheek heeft een breed aanbod op het gebied van computers, taal, lezen en schrijven. Busser hoopt dat juist deze educatieve doelen van de bibliotheek wat meer aandacht krijgen nu daar meer ruimte voor is.In het pand aan Den Heuvel is hiervoor een aparte hoek vrijgehouden, zodat er in groepjes kan worden gewerkt zonder dat bezoekers van de bibliotheek daar last van hebben.

De bibliotheek aan Den Heuvel wordt maandag 10 mei officieel geopend, maar mag door de overheidsmaatregelen nog niet open voor publiek. “We gaan dan weer vol enthousiasme tasjes maken voor de Afhaalbieb”, aldus Busser. Hier is de afgelopen maanden veelvuldig gebruik van gemaakt. “Het boeken uitzoeken voor onze kranten is een de ene kant heel leuk om te doen, maar kost heel veel tijd. Bovendien is het gewoon het prettigst als mensen zelf tussen de boeken kunnen snuffelen.” Busser hoopt dat de overheid bezoekers zo snel mogelijk toegang geeft tot de bibliotheek. “Niet alleen om boeken te lenen, maar juist ook voor die andere activiteiten. De lezingen, de educatieve taalgroepen, maar ook voor de mensen die ‘s ochtends even de krant komen lezen. De sociale functie van de bibliotheek is minstens zo belangrijk.”

De opening van de bibliotheek is op maandag 10 mei live te volgen via Facebook: Terug naar Den Heuvel.

Foto: Directeur Lianne Busser in het oude pand aan Den Heuvel, dat er met hard werken steeds meer uit gaat zien als een nieuwe bibliotheek