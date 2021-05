Bewoners Beverode genieten van optreden Diva Dichtbij

DIEREN – De bewoners van Beverode in Dieren, één van de zorglocaties van Attent Zorg en Behandeling, hebben zondag 29 april genoten van een optreden van Diva Dichtbij. Dit optreden werd hen aangeboden door Hans Schimmel, organist van de Ontmoetingskerk in Dieren. Het optreden zou eerder plaatsvinden, maar moest een aantal keren worden uitgesteld vanwege corona. Maar nu kon zangeres Abke Bruins van Diva Dichtbij dan eindelijk komen zingen. Vanuit de tuin van afdeling de Parel zorgde zij voor een intieme muzikale ontmoeting.

Diva Dichtbij verzorgt dit soort optredens special voor langdurig zieken en bewoners van verpleeghuizen. De diva’s geven door middel van non-verbaal contact en met hun prachtige zangstem de bewoners oprechte aandacht. De cliënten hebben zichtbaar genoten en Beverode is Hans Schimmel dan ook dankbaar voor het cadeau.