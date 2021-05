Beekbergen viert 76 jaar vrijheid ‘thuis voor de buis’

BEEKBERGEN – Normaal gesproken wordt ook in Beekbergen op 4 en 5 mei uitgebreid herdacht en gevierd. Dit jaar wordt uiteraard stilgestaan bij 76 jaar vrijheid, maar dat gebeurt dit keer ‘thuis voor de buis’.

De Stichting 4 en 5 mei heeft verschillende korte filmpjes opgenomen, waarin de inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen worden meegenomen door het bekende programma: de overdenking in de kerk, het taptoesignaal en de 2 minuten stilte bij het monument in het Teixeira de Mattospark aan de Loenenseweg, het zingen van het Wilhelmus, de kranslegging en toespraak door burgemeester Heerts en het bestuur van de stichting, het ophalen van het Bevrijdingsvuur uit Wageningen en het ontsteken van het vuur bij het monument. De opnames staan, op zowel 4 als 5 mei, ’s avonds op de website en facebookpagina van de Stichting 4 en 5 mei.

Op 4 mei mag de vlag de hele dag halfstok, als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers. Ook bij het monument hangt de vlag halfstok en brandt de Herdenkingsvlam. Beekbergen herdenkt de twaalf bewoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen die tijdens de bezettingsjaren en tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

Herdenken kan ook in de Dorpstraat met het Vlaggen Eerbetoon voor de personen die door de oorlog het leven lieten. Elke persoon met een eigen verhaal, te lezen met de QR-code op de website 4en5meibeekbergen.nl

Op 5 mei mag de vlag mag voluit wapperen om te vieren dat Nederland sinds 1945 in vrijheid leeft. Bij het monument brandt de hele dag het bevrijdingsvuur en hangt de vlag voluit.