Bart Bosman nieuwe wijkagent van Velp-Noord

VELP – Bart Bosman is sinds februari als nieuwe wijkagent te vinden in Velp-Noord. Samen zijn collega’s is het het aanspreekpunt voor de Velpenaren.

Bart Bosman is al 14 jaar werkzaam bij de politie. De laatste 6 jaar was hij wijkagent in Lunteren. “Na 6 jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Voor mij en voor de wijk was het goed om een nieuwe start te maken”, aldus Bart. Toen er een plekje als wijkagent van Velp voorbij kwam, was zijn aandacht meteen getrokken. “Ik woon al jaren in de buurt, het gebied is bekend terrein. Het is wat anders dan Lunteren. In Velp heerst meer een stadscultuur, dat leek me een mooie uitdaging.”

Tijdens zijn werk in Lunteren kwam Bosman erachter dat het werk als wijkagent goed bij hem past. “Het contact met de mensen en het opbouwen van een netwerk vind ik hartstikke leuk.” De agent vindt het belangrijk dat de Velpenaren hem goed weten te vinden. “Ik vind het erg belangrijk dat mensen de politie op een laagdrempelige manier kunnen bereiken. Dat is ook de reden dat ik als wijkagent een account op Instagram heb. Op deze manier krijgen mensen een beeld van wat we doen en zijn we makkelijk te benaderen.” Als wijkagent probeert Bart vooral zichtbaar te zijn. “Als het even kan pak ik mijn fiets en trap ik de wijk door. Daar komen leuke en waardevolle gesprekken uit.”

Hoewel Bart nog volop bezig is met het leren kennen van zijn werkgebeid, heeft hij samen met zijn collega’s al van alles op het programma staan. “We willen de komende tijd gaan kijken wat de burgers van ons verwachten, het kan niet zijn dat wij ons bezighouden met verkeerscontroles terwijl de inwoners overlast ervaren van een drugspand.” Ook het onder de aandacht brengen van de gevaren van cybercrime staat hoog op het prioriteitenlijstje van de wijkagent. “Ik hoop dat er over een paar jaar een politie op de kaart staat die zichtbaar, toegankelijk is en de leefbaarheid heeft vergroot.”

De werkzaamheden van de politieagent zijn te volgen op Instagram via het account van wijkagent.velp.