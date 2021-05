Bart Arendsen begint seizoen met poleposition en podiumplaats

ZANDVOORT/RHEDEN – Bart Arendsen kende zaterdag een uitstekende start van zijn seizoen in de Supercar Challenge. De 23-jarige coureur uit Rheden snelde op het circuit van Zandvoort naar de derde plaats in de Supersport 1-klasse. Dat hij inmiddels al tien jaar ervaring heeft als autocoureur kwam uitstekend van pas: de uitslag kwam in zeer moeilijke omstandigheden tot stand.

“De baan was echt spek- en spekglad. Achterwielaandrijving is in die omstandigheden een nadeel ten opzichte van auto’s met voorwielaandrijving”, zegt Bart over zijn BMW 140 GTR. “Veel rijders vielen uit, kwamen in de grindbrak terecht. Ik ben zelf ook wel gespind, maar ik kon snel weer door. Ik had alleen een lichte schade aan de voorbumper van de auto. Daar ondervond ik wel een klein nadeel van, maar door op safe te spelen en dankzij mijn skills ben ik nog naar de tweede plek gereden.”

Bovendien had de snelle Rhedenaar in de kwalificatie de poleposition gegrepen, wat hem een extra punt voor het kampioenschap opleverde. “Door de omstandigheden heb ik die pole helaas niet kunnen verzilveren. Maar ik heb prima punten gepakt. Het is een goed begin van het seizoen.”

Er zullen weinig autocoureurs van 23 jaar oud zijn die kunnen zeggen dat ze al tien jaar ervaring hebben. In het geval van Bart is dat echt zo. Hij begon al op zijn dertiende, destijds in de Ford RST Junioren Cup op rallycross-circuits. Jarenlang reed hij in die tak van autosport, een discipline die zich afspeelt op circuits die half verhard en half onverhard zijn. “Drie jaar geleden ben ik op circuitracen overgestapt. De rallycross was de ideale leerschool om in een auto te leren racen. Je leer daar echt goede wagenbeheersing”, aldus Bart.

Dat hij zo jong met autosport begon, heeft alles te maken met zijn liefde voor auto’s. Al sinds hij een kleuter was. “Dat kwam door mijn opa”, legde Bart uit. “Hij nam me onder zijn vleugels toen mijn ouders moesten werken. Hij was ook helemaal gek van auto’s. Hij heeft heel veel op me gepast en me onbewust deze richting in gestuurd.”

Na zijn overstap op de circuitracerij ging Bart bij de DNRT en ACNN rijden met een BMW E36. “Ik ben steeds sneller geworden en het ging steeds beter. Op een gegeven moment ben ik opgepikt door Koopman Racing en zijn we gaan samenwerken. Ik ben toen verder gaan trainen met professionele begeleiding en ben uiteindelijk bij Koopman Racing in de Supercar Challenge gaan rijden. Nu ben ik bezig aan mijn vierde seizoen in de BMW en het tweede seizoen in de Supercar Challenge.”

Zijn doel voor dit seizoen laat zich raden. “Ik wil in de eerste plaats heel veel schik hebben, mooie races rijden, maar ik wil het seizoen als dat kan afsluiten met een kampioenschap. Dat zou helemaal mooi zijn!” Bart Arendsen wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door Koopman Racing en MGB Cladding Systems.

