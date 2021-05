Avond4Daagse Home Edition in Hummelo

HUMMELO – Omdat vorig en dit jaar de Avond4Daagse in Hummelo niet op normale wijze door kon gaan, organiseert het Dorpshuis de Ruimte dit jaar de Avond4daagse Home Edition. Deelnemers starten gewoon vanuit huis en wandelen een mooie route met behulp van een app.

Deelnemers gaan in de periode van dinsdag 25 mei tot en met zondag 6 juni vier dagen op pad. Ieder loopt op zijn eigen moment. Deelnemers hebben keuze uit drie verschillende routes per dag, ze zijn te volgen via de app eRoutes. Hierin wordt de deelname bijgehouden en staan de routes, waarmee iedereen makkelijk vanuit eigen dorp kan starten. Er kunnen routes worden gelopen 2,5, 5 of 10 kilometer.

Om de vierdaagse wel uitdagend te houden, krijgen deelnemers maximaal twee weken de tijd om de vier wandelingen van de gekozen afstand te voltooien. Dit kan ook overdag of in het weekend. Dankzij de keuze uit drie routes per dag, is er genoeg ruimte om te voorkomen dat teveel personen tegelijk dezelfde route lopen.

Wie de vierdaagse voltooit, krijgt een medaille thuisbezorgd en wel op vrijdag 11 juni tussen 18.30 en 20.30 uur. Deelname kost 6,50 euro per persoon. Aanmelden kan via www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/hummelo. Om de sfeer van de Avond4Daagse erin te krijgen, lijkt het de organisatie leuk als inwoners van Hummelo hun tuinen gezellig aankleden, bijvoorbeeld met vlaggetjes.