Auto over de kop in centrum Rheden

RHEDEN – Op de Groenestraat in het centrum van Rheden is zondagochtend een auto over de kop geslagen. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Even voor 7.00 uur gebeurde het ongeluk. De automobilist reed het centrum in toen hij ter hoogte van de afslag met de Schoolweg tegen een geparkeerde auto aanbotste. Vervolgens ging zijn auto over de kop en kwam tot stilstand.De bestuurder werd getest op alcohol en drugs, maar dat bleek hij niet gebruikt te hebben. De auto raakte total loss en is geborgen door een bergingsbedrijf.

Foto: Roland Heitink