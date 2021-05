Audiotour leidt bezoeker door tuinen van Middachten

DE STEEG – Woensdag 2 juni gaan de tuinen van Kasteel Middachten in De Steeg weer open voor publiek. De tuinen liggen er prachtig bij en er is een exclusieve audiotour ontwikkeld die de bezoeker meeneemt door de ‘Buytensaelen van Middachten’, om zo de mooiste plekken, de bijzondere planten en unieke, historische verhalen te ontdekken.

De Buytensaelen van Middachten horen bij de best bewaarde kasteeltuinen van Nederland. De tuinen weerspiegelen vier eeuwen tuinkunst. Middachten is al 800 jaar familiebezit en de tuinen zijn, altijd met respect voor het verleden, door de verschillende bewoners in stijl en smaak aangepast. Van elke periode zijn elementen terug te zien: de formele tuinen van Versailles uit 1700, de Engelse landschapstuinen rond 1900 en de restauratie begin jaren 80 van de twintigste eeuw. En nu, in het voorjaar van 2021, zijn er twee moderne bronzen beelden van Arthur Spronken aan de tuinen toegevoegd.

De geschiedenis van het eeuwenoude landgoed komt tot leven tijdens de audiotour. Al dwalend over statige lanen en door groene buitenkamers worden bezoekers ondergedompeld in de rijke historie van de tuinen en het kasteel. De audiotour, mogelijk gemaakt dankzij een genereuze bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds, maakt van de wandeling een ware belevenis voor alle zintuigen.

Bezoekers zijn welkom van woensdag tot en met zondag van 12.30 tot 16.30 uur, van 2 juni tot en met 30 september. In de oranjerie is een presentatie van historisch beeldmateriaal, maar kunnen bezoekers ook terecht voor een kopje koffie of thee. Regelmatig worden diverse activiteiten georganiseerd, het programma is terug te vinden op www.middachten.nl.