Art Gallery O-68 open

VELP – De deuren van Art Gallery O-68 aan de Oranjestraat 74 in Velp gaan op zondag 30 mei weer open. Dit wordt gevierd met de 2021 openingsreceptie en tegelijkertijd finissage van de museale expositie ‘The Fourth Wall’ met kunstenaars Miloushka Bokma, Maaike Kramer en Andrea Rádai.

Vanwege corona mogen er maximaal acht personen tegelijkertijd in de galerie zijn. Er zijn zes boekingstijden mogelijk, van 14.00 tot 14.30 uur, van 14.30 tot 15.00 uur, van 15.00 tot 15.30 uur, van 15.30 tot 16.00 uur, van 16.00 tot 16.30 uur en van 16.30 tot 17.00 uur. Net als tijdens de receptie in 2019 zal Carel Lanters spelen op de Uilleann Pipes, rond 14.30, 15.30 en 16.30 uur, zodat iedere bezoeker gelegenheid heeft om ervan te genieten. Een voorkeurstijd boeken kan via annemie.emons@galleryo68.com.