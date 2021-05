Ambachtelijke Papiermakerij Doesburg

DOESBURG – In de ruimte achter het Kunstlab in Doesburg is een ambachtelijke papierschepperij gevestigd. Vanaf 1 mei is de werkplaats te bezoeken. Dit kan op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Dan worden hier speciale papiersoorten gemaakt.

Zodra het mogelijk is, liefst per 1 juni, worden in de papierscheperij workshops (vakantie)kaarten maken aangeboden. Deelnemers werken met handgeschept papier en natuurlijke materialen. In de workshop van september kunnen deelnemers het papier versieren met rietpluimen en andere natuurlijke materialen en in oktober met zaden, die met papier en al de grond in kunnen. In november is het thema kerstkaarten maken.

Een workshop duurt 2 uur en het aantal deelnemers is steeds beperkt tot 3 à 4 personen. Data en informatie over aanmelding is te vinden op www.papiermakerij-doesburg.nl.