Afscheid van Dominee Chris Kors

DOESBURG – Doesburg heeft zondag 9 mei afscheid genomen van Chris Kors en zijn familie. Na negen jaar heeft de dominee van de Protestantse Gemeente Angerlo Doesburg een beroep aanvaard in Middelburg en vertrekt hij uit de Hanzestad. Het afscheid werd gevierd in een oecumenische viering in de Martinikerk, maar omdat daar maar weinig gasten bij aanwezig konden zijn, kwamen gemeenteleden ‘s avonds naar het marktplein om Kors gedag te zeggen en, zoals op de foto te zien is, op veilige afstand cadeaus te overhandigen. De familie Kors heeft veel betekend voor Doesburg, zowel binnen als buiten de kerk. Kors heeft altijd gezocht naar manieren om de kerk in de samenleving te laten zien.

Foto: Han Uenk