AED’s Loenen in kaart

LOENEN – Eduard Meurs heeft als instructeur van EM Opleidingen (BHV – EHBO – Reanimatie & AED) en als inwoner van het dorp Loenen, zichzelf de volgende missie gesteld: het inzichtelijk maken van AED’s die in Loenen aanwezig zijn en of deze zijn aangemeld bij hartslagnu.nl. Bij de start van zijn missie waren negen van de aanwezige AED’s bij Hartslag.nu aangemeld. Tijdens zijn missie heeft hij vijf AED’s extra kunnen aanmelden, met medewerking van de bedrijven en stichtingen uit Loenen waar deze AED’s aan de muur hangen.

Nu zijn er veertien AED’s in Loenen die kunnen worden ingezet bij een reanimatieoproep. Edudard Meurs doet een oproep: “Een veilig idee en goed voor ons allen. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen! Door zo snel mogelijk met de reanimatie te starten en een AED aan te sluiten kan dit voor het slachtoffer een kans op herstel betekenen. De eerste zes minuten zijn cruciaal. Kun je reanimeren en/of een AED aansluiten, meld je dan aan bij www.hartslagnu.nl.”