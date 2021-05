AED op Het Nieuwland Dieren

DIEREN – Jeu de boules-vereniging Boul’Animo heeft, dankzij de gemeentelijke actie Ik buurt mee!, een AED kunnen realiseren op sportpark Het Nieuwland in Dieren. Deze is niet alleen voor de boulers, maar voor de hele omgeving beschikbaar.

Dankzij vele donaties van cheques en andere bijdragen kon het initiatief worden uitgevoerd. De Buurtschap van Dieren leverde een belangrijke bijdrage en het bestuur van Boul’Animo stelde zich garant voor het onderhoud van de AED voor de contractduur van 5 jaar. Onlangs is de AED geïnstalleerd door de leden van Boul’Animo. Na de aanmelding bij Hartslag.nu is de AED nu volledig operationeel en in voorkomende gevallen voor de hele gemeenschap beschikbaar.