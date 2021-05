Aanstormend talent danst in de Gasthuiskerk

DOESBURG – Drie aanstormende ballettalenten gebruikten afgelopen voorjaar de Gasthuiskerk in Doesburg als decor voor de uitvoering van een dansproject voor hun studie. Dimphy Backer uit Doesburg en haar twee klasgenoten en collega-dansleerlingen Nina en Linora zijn derdejaarsleerlingen van de Nationale Balletacademie in Amsterdam.

De drie combineren de dansopleiding met de middelbare school. Dat betekent vaak erg vroeg op, veel heen-en-weer reizen en lange dagen maken. Hun studie bestaat trouwens niet uit dansen alleen. Als toekomstige professionals worden ze geacht alle facetten van het vak te beheersen. Voor dit project werd bijvoorbeeld een eigen choreografie gemaakt, op zelf geselecteerde muziek. Daar gingen veel uren in zitten. Er werd geoefend in de danszalen van dansschool Bransz in Wageningen, die de drie sympathiek en gastvrij ter zijde stond.

Na het instuderen van de choreografie moest er een locatie worden gevonden. Ook dat hoort bij het vak. De Gasthuiskerk wilde wel meewerken. Tijdens de uitvoering bleken de dames meer dan berekend op hun taak. Ze legden zelf de dansvloer uit, hadden ideeën over de verlichting, checkten zorgvuldig het geluid en regelden de video-opnamen. Daarbij waren ze behoorlijk kritisch. De opname, en dus de uitvoering van de dans, werd maar liefst zeven keer overgedaan. Met de Gasthuiskerk werd na afloop een – vrijblijvende – afspraak gemaakt: de drie danseressen komen nog eens terug voor een echte, professionele voorstelling.

De video en meer foto’s van het dansproject zijn te bekijken via de website van Gasthuiskerk Doesburg.

www.gasthuiskerkdoesburg.nl