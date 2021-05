Aanmelden voor Vakantietas kan tot 1 juni

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Diana, het Diakonaal Netwerk Armoedebestrijding, houdt ook dit jaar de actie Vakantietas. Basisschoolkinderen uit bijstandsgezinnen in de gemeenten Rheden en Rozendaal kunnen een Vakantietas krijgen, een rugzakje gevuld met leuke dingen om een leuke zomervakantie te beleven. Aanmelden hiervoor kan nog tot 1 juni.

Ouders van basisschoolkinderen in bijstandsgezinnen binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal kregen begin april bij hun maandspecificatie een aanmeldbrief toegestuurd. Via het strookje onderaan die brief kunnen kinderen worden aangemeld. Vele ouders hebben hun kind(eren) al aangemeld, maar er kunnen nog meer kinderen bij. Kinderen kunnen tot 1 juni worden aangemeld door het strookje in te vullen en op te sturen naar vakantietasrhedenrozendaal@gmail.com of via telefoonnummer 06 – 22788703.

In de rugzakjes zit onder andere een gratis toegangsbewijs voor de dierentuin, àlle kinderen èn hun begeleiders moeten een geldige GelrePas bij zich hebben om gratis naar binnen te kunnen. Wie nog geen GelrePas heeft, kan deze gratis aanvragen via www.gelrepas.nl/vraag-je-gelrepas-aan. De rugzakjes worden in de laatste week vóór de zomervakantie uitgereikt.