Aanleg pumptrack in Rheden in volle gang

RHEDEN – De aanleg van een gloednieuwe pumptrack in Rheden is in volle gang. Achter de voetbal- en korfbalvelden wordt inmiddels het asfalt aangebracht, waar iedereen van jong tot oud straks met BMX, (loop)fiets, skateboard, skates of steps overheen kan rijden. De pumptrack in Rheden is de eerste asfaltbaan die in aanloop naar het WK BMX op Papendal deze zomer wordt aangelegd. De opening vindt eind mei plaats.

Half april is de aanleg van de pumptrack in de Zuidflank van Rheden gestart. Het gaat voortvarend, want de hele fundering is inmiddels aangelegd en het raamwerk van bochten en heuvels is al te zien. Nu wordt dus ook het geluidsarm asfalt aangebracht, een speciaal soort dat volledig met handmachines wordt aangebracht. Nadat het asfalt een tijdje heeft gedroogd, wordt belijning aangebracht die de rijrichting en de maximale rijhoogte in de bochten aangeeft. Daarnaast wordt een bord geplaatst met instructies en regels voor veiligheid, zoals het verplicht dragen van een helm.

Mees

Het idee voor de pumptrack ontstond toen Mees Schmelter (9 jaar) met een plan voor een nieuwe skateplek in Rheden aanklopte bij wethouder Sport Marc Budel. Samen met zijn klasgenoten maakte hij tekeningen van hoe een ideale speel- en skateruimte in Rheden er volgens hen uit zou zien. Daar zaten reuzeglijbanen en een kabelbaan bij. Maar wat ze vooral heel gaaf zouden vinden, was een nieuwe plek om te skaten en steppen, die voor veel leeftijden geschikt is. “Toen heb ik een brief geschreven aan de wethouder en hebben we met de klas een hele dag ideeën verzameld en tekeningen gemaakt. Nu komt er dus een pumptrack. Ik kan niet wachten om hier over de pumptrack te gaan met m’n skateboard of step!”, vertelt Mees enthousiast.

WK BMX

In dezelfde periode bood de Provincie Gelderland samen met Papendal de mogelijkheid om in aanloop naar het WK BMX op Papendal een pumptrack aan te leggen in de gemeente. Die heeft de gemeente samen met sportclubs uit de Zuidflank met beide handen aangegrepen. “Als sportclubs aan de IJsselsingel werken we al ruim een jaar samen vanuit de Open Club gedachte. We organiseren samen activiteiten, kijken hoe we bepaalde vrijwilligerstaken gezamenlijk op kunnen pakken en willen ook graag nieuwe vormen van sport en nieuwe doelgroepen verwelkomen. Een pumptrack past volledig in deze plannen: een nieuwe sportvoorziening waar je op ieder moment van de dag vrij uit kunnen sporten!”, legt Vincent Koch van korfbalclub Rheko uit.

Pumptrack

Een Pumptrack is een asfaltbaan van heuvels en bochten die elkaar ritmisch opvolgen. Jong en oud kan eroverheen met een loopfiets, mountainbike, bmx, skateboard, skates, steps en zelfs een rolstoel. Het woord ‘pumptrack’ slaat op het moeten pompen (op en neer, drukken en trekken) om vaart te maken op de baan. Met een paar rondjes op de baan heb je er een volledige work-out opzitten, maar je kunt ook prachtige trucs en wedstrijden op de baan doen. De pumptrack is kortom een nieuwe vorm van sport en bewegen, vrij toegankelijk voor iedereen en geschikt voor een brede doelgroep.

Foto: Wethouder Marc Budel neemt samen met initiatiefnemer Mees Schmelter en Vincent Koch van Korfbalclub Rheko een kijkje bij de werkzaamheden.