Aankondigingsconcert ZOOM!

VELP – Op zaterdag 5 juni zijn er drie aankondigingsconcerten voor het verplaatste ZOOM! Kamermuziekfestival in Openluchttheater De Pinkenberg in Velp.Het volledige festival is vanwege de corona-situatie verplaatst naar 1 tot en met 5 september, maar het Ruysdael Kwartet en hun gasten geven nu vast een voorproefje in de vorm van een bijzondere kamermuziekversie van Beethovens Zesde Symfonie.

Voor de concerten zijn beperkt kaarten beschikbaar. De coronaregels laten niet meer dan 30 personen publiek toe. Daarom spelen de musici het programma drie keer, om 15.00 uur, 16.30 uur en om 20.00 uur. Ook zullen de musici tijdens het optreden alvast een tipje van de sluier oplichten van de plannen voor het festival in september. Kaarten zijn te reserveren via www.zoomfestival.nl.