Aanhouding in zaak overval Dieren

DIEREN – De politie heeft twee verdachten aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij de woningoverval die in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 januari plaatsvond in Dieren.Drie personen vernielden een ruit en kwamen de woning binnen. De bewoner werd wakker en kon de overvallers tegenhouden. Er ontstond een gevecht, waarna de indringers vluchtten.

Eén verdachte is aangehouden, meldt de politie. Deze man zit nog vast. Ook is een vrouw aangehouden die informatie aan de overvallers verstrekte. Zij is na verhoor weer in vrijheid gesteld. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en de politie heeft goede hoop op korte termijn de twee andere daders te kunnen aanhouden.