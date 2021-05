60-jarig Rheko is klaar voor de toekomst

RHEDEN – Op maandag 10 mei is het 60 jaar geleden dat korfbalvereniging Rheko uit Rheden is opgericht. Een mooie mijlpaal die door door de coronamaatregelen op bescheiden wijze gevierd gaat worden.

“We wilden er echt iets bijzonders van maken, door corona gaan de jubileumactiviteiten in afgeslankte vorm verder”, vertelt Vincent Koch, bestuurslid sportzaken van de Rhedense korfbalvereniging. “Er is maandag 10 mei een klein officieel moment. Volgend jaar willen we een feest geven om het extra te vieren.”

Rheko kijkt terug op een geschiedenis vol hoogtepunten. De club bereikte voor het eerste 300 leden in 1990 en schaarde zich toen bij de 40 grootste clubs van Nederland. In 1991 kreeg de club een nieuw clubgebouw en van 2010 tot 2012 zat Rheko in de overgangsklasse.

In 2016 zette de club ook stappen naar een duurzame toekomst door het plaatsten van zonnepanelen, ook werd het gebouw verduurzaamd door het plaatsen van nieuwe kozijnen, HR+ glas en Led-verlichting. Met veel hoogtepunten achter zich wil de club zich nu toch vooral richten op de toekomst. “We moeten als club bestaanrecht houden, zodat we over 15 jaar weer een jubileum kunnen vieren.”

Net als vele verenigen kampt Rheko met een teruglopend aantal leden. “We hebben nu 250 leden. Op onze top waren dat er rond de 300. We zoeken manieren om het aantal leden weer te laten groeien.” Om nieuwe jonge leden te trekken is de vereniging onlangs weer gestart met de Kidsclub voor peuters en kleuters.

Deze activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn vooral gericht op spelend bewegen. Denk bijvoorbeeld aan pittenzakken gooien, sjoelen met houten schijven, dansen op liedjes, bellen van de bellenblaas(machine) vangen. Vanaf vier jaar wordt er meer bewogen door middel van een parcours, tikkertje en andere spellen. Als de kinderen enthousiast zijn geworden kunnen ze vanaf zes jaar gaan korfballen in de F van CKC Rheko.

Naast nieuwe leden aantrekken vindt Rheko het belangrijk om oudere leden bij de verenging betrokken te houden. “We zien dat senioren op een gegeven moment stoppen. Binnenkort gaan wij starten met ‘walking’ korfbal, gericht op 60-plussers. De training van een uur is een combinatie van een uitgebreide warming-up en korfballen. Het is geschikt voor zowel oud-korfballers als voor mensen die hier geen ervaring mee hebben.”

Koch kijkt positief naar de toekomst van de club waar hij als van kleins af aan bij betrokken is . “Met nieuwe bestuursleden en veel betrokken vrijwilligers is Rheko klaar voor de toekomst!”

Foto: Cynthia Vos