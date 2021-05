4Noppes weggeefwinkel open zonder afspraak

DIEREN – Met ingang van 20 mei is weggeefwinkel 4Noppes weer open zonder afspraak van dinsdag tot en met donderdag. Van 11.00 tot 15.00 uur is de winkel weer geopend voor publiek en spontane ontmoetingen met een maximaal aantal bezoekers van 2 per verdieping en buiten.

Natuurlijk zijn de overige geldende coronaregels ook van kracht, zoals het dragen van een mondkapje in de weggeefwinkel en het houden van de benodigde veilige afstand tot anderen.

De afgelopen coronaperiode is de bedrijfsvoering van 4Noppes voortdurend aangepast aan de geldende coronaregels en de wensen van het grote publiek. Tijdens de lockdowns is er op bestelling gewerkt, of op afspraak via Facebook chat en het mobiele nummer van 4Noppes: tel. 06-44881557. Dit bleek goed te werken en een breder publiek aan te spreken dan ervoor. Inmiddels zijn er zo’n 2000 individuele klanten geteld in het afgelopen jaar.

Maar ook het aanbod van de nieuwe artikelen maakte veranderingen in de werkwijze noodzakelijk, zoals het herinrichten van de winkel, en het tijdelijk moeten overgaan op een innamestop op nieuwe spullen. Wanneer er weer nieuwe spullen kunnen worden gebracht kan de organisatie nog niet aangeven, want dit hangt af van wat er de komende periode wordt meegenomen uit de weggeefwinkel die er overigens echt voor iedereen is.

Bij de weggeefwinkel kan de portemonnee worden thuisgelaten, en ook een pasje of iets dergelijks hoeft niet te worden getoond. De kleding, huisraad en andere praktische artikelen zijn geheel gratis, voor en door iedereen. 4Noppes bedankt iedereen voor de inbreng van de prachtige spullen die keer op keer aan de organisatie worden toevertrouwd voor een nieuwe bestemming en gaat hier zorgvuldig mee om. Zo wordt niet alleen het milieu gespaard, maar ook de portemonnee/bankrekening.

In maart bestond de stichting 5 jaar en 7 mei was het 5 jaar geleden dat de weggeefwinkel fysiek geopend werd door toenmalig wethouder Constans Pos. Helaas heeft de organisatie dit nog niet kunnen vieren met haar publiek en (oud)medewerkers, maar is dit van plan te combineren met het te houden benefiet duurzaamheidsfestival op 28 augustus op het grasveld tegenover het winkelpand. Dit is mede mogelijk gemaakt via de IkBuurtMee! cheques die velen spontaan bij de organisatie terecht hebben laten komen. Dit evenement heeft 4Noppes al twee keer moeten uitstellen vanwege de steeds veranderende coronaregels, maar nu lijkt het deze zomer dan toch door te kunnen gaan.

www.4noppes.nl