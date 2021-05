4 Mei in Rozendaal

ROZENDAAL – Er is op 4 mei geen herdenkingsbijeenkomst in de kerk in Rozendaal. Ook de openbare bijeenkomst op de begraafplaats gaat deze dag niet door. In kleine kring legt het gemeentebestuur wel kransen en bloemen, zowel op de begraafplaats als bij de drie oorlogsmonumenten in de gemeente. Er zijn drie korte filmpjes gemaakt om zo veel mogelijk samen met de inwoners te kunnen herdenken: een filmpje met een boodschap van de burgemeester en kinderburgemeester, een filmpje van de drie oorlogsmonumenten en een filmpje van de kranslegging op de begraafplaats. Deze filmpjes zijn op 4 mei (en daarna) te zien via het gemeentelijk YouTube-kanaal en via social media.