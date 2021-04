Zoektocht naar dirigent OLTO ligt stil

LOENEN – Muziekvereniging OLTO uit Loenen maakt een lastige tijd door. Naast het feit dat er niet gerepeteerd en opgetreden mag worden, zit de vereniging in een overgangsfase. Twee orkesten zijn pas samengegaan en er moet nog een keuze worden gemaakt voor een nieuwe dirigent. Alles ligt nu al vele maanden helemaal stil.

Voorzitter Jan Pierik uit zijn bezorgdheid in het verenigingsblad De Solist. Hij schrijft: “De activiteiten van OLTO liggen al geruime tijd stil. Vanwege corona zijn niet alleen de optredens, maar ook de repetities stilgelegd. En dat in een jaar waarin OLTO bezig was om ‘op te stomen naar de toekomst’. Voor het vernieuwde orkest was een sollicitatietraject in gang gezet voor een nieuwe dirigent. Maar liefst 22 sollicitanten, waaruit de sollicitatiecommissie uit kon kiezen, een ongekende luxe. Uiteindelijk zijn er drie kandidaten overgebleven die staan te popelen om ‘proefdirecties’ te gaan uitvoeren voor het orkest, Maar, helaas, ook de proefdirecties moeten we voor ons uit schuiven en wachten op het tijdstip dat weer veilig samen gemusiceerd kan worden.”

In 2018 werd Pierik gevraagd om voorzitter ‘van buitenaf’ te worden. Hij is geen lid en bespeelt geen instrument bij OLTO. Zelf speelt hij al wel jaren in een Ierse folkband. Ook al hun optredens zijn geannuleerd. OLTO had de Loenense bevolking graag op 21 november tijdens het geplande concert, willen laten genieten van het nieuwe orkest. Helaas dat ging ook niet door. Pierik: “Maar laten we vooral positief naar de toekomst blijven kijken. Dat concert komt er in 2021!”