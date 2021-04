Zadeldekjes van Kieskleurig

DOESBURG – Kieskleurig, het naaiatelier voor anderstaligen in Doesburg, houdt van woensdag 21 april tot en met zaterdag 8 mei een moederdagactie, in samenwerking met Sonneveld Rijwielen. Klanten die 100 euro besteden in de rijwielhandel, krijgen een uniek zadeldekje cadeau. Deze zadeldekjes zijn allemaal met de hand gemaakt door anderstaligen. Elk dekje is uniek en gemaakt van duurzame stoffen. Vanwege de coronamaatregelen worden de zadeldekjes nu thuis gemaakt. Zo worden de anderstaligen, meestal vluchtelingen, thuis ondersteund met activiteiten, zodat zij niet in een isolement raken. De deelnemers hopen zo snel mogelijk weer bij elkaar te komen in het gebouw van Kindervreugd.

Het naaiatelier Kieskleurig heeft inmiddels diverse opdrachten gerealiseerd. Wie belangstelling heeft voor de mogelijkheden van het atelier, kan contact opnemen via antoinette.hovingh@gmail.com. Wie belangstelling heeft om deel te nemen als vrijwilliger is ook welkom om te reageren.